(AGENPARL) – mer 29 aprile 2020 Coronavirus: Porchietto (FI), usiamo i 9 miliardi del cash back per settori più in crisi

“Il turismo è in ginocchio e lo sappiamo di non dire nulla di nuovo, ma di nuovo possono esserci soluzioni che il Governo non riesce ad individuare, mentre però giorno dopo giorno, muoiono tantissime attività. Proprio per questo chiedo all’Esecutivo: perché non utilizzare la misura del cash back, quella pensata molto cara al Presidente Conte, che dovrebbe rimborsare una percentuale del pagamento fatto con carta di credito o bancomat, e destinarlo a un intervento molto più pregnante ed urgente a favore del settore del turismo e del commercio che si trova in ginocchio per le chiusure forzate di questi mesi? Invece di chiedere alle banche gesti d’amore, il Governo potrebbe occuparsi di ridurre o azzerare i canoni POS per i commercianti in modo da rendere ancor più efficace la misura. Anche perché non parliamo di centesimi ma di 3 miliardi all’anno per gli anni 2020, 2021, 2023 e se lasciamo da parte queste trovate surreali, possiamo utilizzare le risorse che abbiamo per azioni cogenti”. Lo dichiara in una nota l’On. Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia.

—

🔊 Listen to this