(AGENPARL) – dom 03 maggio 2020 CORONAVIRUS: PETTARIN (FI), RIAPRIRE SUBITO IL CONFINE ITALIA-SLOVENIA, SOSTENGO CON IL GOVERNO LA PROPOSTA PER UN NUOVO LASCIAPASSARE

“Riaprire subito i confini tra Italia e Slovenia, prevedendo anche un nuovo lasciapassare per i cittadini delle aree più vicino ai valichi”. Questa la proposta che il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin sostiene e per la quale presenterà una interpellanza al governo. “Porterò all’attenzione del governo la proposta di una nuova propustniča, un lasciapassare temporaneo che possa consentire ai cittadini di Gorizia e Nova Gorica, così come a tutti i cittadini che risiedono nelle località più vicine al confine, di riappropriarsi delle proprie abitudini rispettando i protocolli sanitari di Italia e Slovenia. Il documento, già attivo in passato per regolare il flusso di persone attraverso il confine Italo-sloveno e rilanciato nell’ultimo periodo dal segretario dell’Unione culturale economica slovena (Skgz), Livio Semolič, e da altre associazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena a Gorizia, potrebbe anzi restare in vigore anche dopo la riapertura definitiva del confine, come una sorta di documento transfrontaliero che consenta ai cittadini di usufruire dei servizi delle città contermini. Sarebbe un documento del Gect, il gruppo di cooperazione territoriale tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba. Un grande passo in avanti per certificare l’appartenenza a un territorio unico al mondo, che come territorio unico avrebbe già dovuto essere stato trattato e disciplinato, ma che il Covid e la scarsa attenzione hanno nuovamente precipitato in un periodo di muri e barriere divisorie. Questo comunque non rallenti però la riapertura definitiva e totale del confine, che deve essere la più rapida possibile. Pieno sostegno, da parte mia, anche alla manifestazione spontanea che il primo maggio ha radunato da entrambi i lati della nuova rete confinaria di piazza Transalpina molti cittadini italiani e sloveni che chiedono la riapertura immediata del confine. Va fatto in sicurezza, ma va fatto e va fatto subito. Al pari della riapertura di bar e negozi, anche per evitare nuove divergenze nelle misure adottate da una parte e dall’altra del confine. Non si può più dividere la nostra città unica in due. La storia ce lo ha insegnato più volte ma qualcuno ancora finge di non averlo imparato. Confido, infine, che la storia del confine al tempo dell’emergenza sanitaria sarà una marcia in più per la candidatura di Nova Gorica e Gorizia a capitale europea della cultura, perché ha dimostrato una volta di più che il nostro territorio è uno ed è davvero unico al mondo”.

