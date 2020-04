(AGENPARL) – mer 22 aprile 2020 CORONAVIRUS: MULE’ (FI), RITARDO UE E’ NULLA RISPETTO A QUELLO DELL’ITALIA

“Il ritardo dell’Europa è nulla rispetto al ritardo con cui si sta muovendo l’Italia. La mia preoccupazione è che se la liquidità messa in campo dall’Ue arriverà per settembre-ottobre l’Italia morirà, le imprese non ce la faranno. Hanno bisogno non solo di aiuti ma anche di certezze su come andare avanti, per questo il governo dovrebbe smetterla con gli scostamenti di bilancio per tappe, come se fosse il ‘Giro d’Italia’, ma farne uno da 100 miliardi come suggerito da Forza Italia e dal centrodestra fin dall’inizio della crisi. O si capisce che qui non si galleggia ma si affoga perché i fondi europei non arriveranno prima di molti mesi o questo Paese non ce la farà. Il governo trovi il coraggio e la concretezza di fare deficit (se non ora quando) per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie e i commercianti non con prestiti da restituire ma con risorse a fondo perduto come risarcimenti dovuti a chi ha dovuto chiudere in nome della sicurezza sanitaria”. Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a Sky Tg24.

—

