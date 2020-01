(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 :

“Sul Coronavirus è bene non provocare allarmismi, ma l’esecutivo non dica fandonie altrimenti non sarà credibile

Sostenere che l’Italia è l’unico Paese che ha interrotto i collegamenti da e per la Cina, come ha fatto il ministro Speranza, non è assolutamente vero

Mentre il governo italiano pensava a cosa fare, già il 29 gennaio la Gran Bretagna e la Germania avevano bloccato i voli da e per la Cina, così come aveva fatto la Francia prima di noi e prima che l’Organizzazione a Mondiale della Sanità dichiarasse l’emergenza sanitaria mondiale”

Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola

“L’esecutivo – aggiunge – ha aspettato che altri dichiarassero lo stato di emergenza e poi si è accodato, scelta poco lungimirante rispetto agli altri paesi

Quindi, se il governo vuole evitare speculazioni politiche, non cada nel ridicolo e non si lasci andare in dichiarazioni imbarazzanti, piuttosto lavori per recuperare i nomi di chi è atterrato nel nostro paese da quando la notizia del coronavirus ha iniziato a diffondersi

Solo con un piano d’azione serio per contrastare l’epidemia si potranno evitare panico, isteria e atti discriminatori nei confronti della comunità cinese in Italia

Insomma, per affrontare questa emergenza sanitaria globale, servono meno conferenze stampa e più progettualità”