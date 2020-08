CORONAVIRUS, LA RECESSIONE GLOBALE POTREBBE ESSERE LA PROSSIMA MINACCIA

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2020 – Compagnie aeree, bar, ristoranti, hotel, cinema e teatri stanno chiudendo poiché a causa del coronavirus il settore della vendita al dettaglio globale sta risentendo della pandemia. Mentre gli acquirenti chiudono i loro portafogli ed è per questo che in Italia abbiamo registrato la deflazione, una recessione globale guidata dai consumatori potrebbe essere la prossima minaccia causata proprio dal Covid-19.

L’ultimo rapporto dell’Istat nel mese di luglio 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e dello 0,3% su base annua (da -0,2% del mese precedente). L’inflazione negativa continua a essere determinata per lo più dagli andamenti dei prezzi dei Beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -9,7%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -12,0%) sia in quella non regolamentata (da -11,2% a -9,0%). L’ulteriore decimo di punto in meno registrato a luglio si deve quindi sia al rallentamento dei prezzi dei Beni alimentari (da +2,3% a +1,5%, a causa prevalentemente di quelli degli Alimentari non lavorati, che passano da +4,1% a +2,5%) sia all’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,1% a -0,9%). Ù

L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe, rispettivamente da +0,7% a +0,5% e da +0,9% a +0,7%. n L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a -0,1% per l’indice generale e a +0,7% per la componente di fondo. n Rallentano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,1% a +1,5%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto registrano una variazione tendenziale nulla (da +0,1%). n Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione congiunturale di -0,6% e una crescita dello 0,9% su base annua (da -0,4% del mese precedente).

L’ultimo rapporto sul commercio degli Stati Uniti ha mostrato che le vendite al dettaglio degli Stati Uniti per febbraio sono diminuite dello 0,5%, il calo più grande da dicembre 2018, e gli economisti si aspettano che la situazione peggiorerà mentre milioni di americani si accovacciano nelle loro case invece di recarsi a scuola o al lavoro.

Le vendite di auto, elettronica, materiali da costruzione e abbigliamento sono diminuite a febbraio, con le vendite nei ristoranti e nei bar che sono diminuite dello 0,5% dopo che i Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato di annullare le riunioni di 50 o più persone. Anche eventi sportivi e concerti sono stati chiusi, dall’NBA alla Major League Baseball e oltre.

Con i timori del virus che si intensificano drasticamente, le misure di contenimento che vengono intensificate e i dati ad alta frequenza che mostrano che i consumatori stanno già evitando i luoghi pubblici come ristoranti e cinema a livello nazionale, sembra probabile che le vendite al dettaglio diminuiranno drasticamente a marzo hanno ipotizzato alcuni economisti.

Con la probabilità che la spesa continuerà a diminuire drasticamente nelle prossime settimane, l’unica domanda sarà quella relativa a quanto ammonterà il calo del secondo trimestre.

Le politiche di “allontanamento sociale” ancora in atto hanno chiuso non solo le scuole, ma anche bar, ristoranti e teatri “Le interruzioni del coronavirus fermeranno il motore principale dell’economia”, ha detto a Reuters Lydia Boussour, economista statunitense senior presso Oxford Economics a New York.

“Poiché il virus tiene i consumatori a casa e si diffonde il panico, la spesa discrezionale e il ‘consumo sociale’ subiranno un impatto significativo”.

L’anno scorso ha visto un numero record di chiusure di negozi negli Stati Uniti, ma quest’anno potrebbe essere anche peggio, secondo gli analisti del settore.

E si prevedono un aumento del numero di fallimenti e nessuno sa come affrontarlo.

Sebbene nazioni come Francia e Italia abbiano chiuso indefinitamente negozi al dettaglio non essenziali, molti rivenditori statunitensi hanno avuto la possibilità di rimanere aperti. Tuttavia, questo non ha fermato una serie di chiusure volontarie, comprese da parte di Apple, Nike e Patagonia, mentre altre aziende hanno ridotto il numero delle ore di aperture dei negozi.

Il volume verso i negozi al dettaglio negli Stati Uniti è diminuito di oltre il 30% nella settimana del 13 marzo rispetto all’anno precedente.

E le conseguenze di questa situazione sono ancora incerte e sarà con molta probabilità la morte di molte aziende.

Le aziende dei centri commerciali sono viste particolarmente a rischio, così come le aziende i cui prodotti non vendono bene online. Secondo gli analisti, anche i grandi magazzini sono considerati “estremamente vulnerabili” in questo ambiente.

Un sondaggio della Federal Reserve di New York ha mostrato un tondo record nell’attività delle fabbriche nello stato di New York, ai livelli mai registrati dal 2009. Il rapporto ha seguito le mosse della Federal Reserve statunitense per ridurre i tassi di interesse a quasi a zero e ad acquistare centinaia di miliardi di dollari in prodotti di attività nel tentativo di sostenere la più grande economia del mondo.

La Casa Bianca ha proposto un pacchetto di stimoli fino a 1 trilione di dollari per combattere l’impatto del COVID-19, con fondi di emergenza previsti per privati ​​e piccole imprese.

Gli sforzi di stimolo saranno sufficienti per evitare la recessione, che si registra da due trimestri a crescita negativa?

Goldman Sachs prevede che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti (il PIL scenderà a zero nel primo trimestre, contraendosi del 5% nel secondo trimestre in quella che sarebbe virtualmente una recessione. Ciò segue una crescita del PIL degli Stati Uniti di un relativamente sano 2,3% nel 2019.

E in Italia cosa accadrà se non si inietteranno pacchetti di stimoli con soldi reali? Quanti fallimenti e quanta disoccupazione avremo?