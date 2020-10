CORONAVIRUS IN CALABRIA: 239 NUOVI CASI, 1 DECESSO E 2 IN TERAPIA INTENSIVA

CATANZARO Cresce il numero di contagiati e di persone finite in terapia intensiva (+2) in Calabria. Dove si registra anche un nuovo decesso. Nelle ultime 24 ore sono 239 i soggetti a cui è stato riscontrato il Coronavirus che porta il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus dall’inizio dell’epidemia a quota 4.863. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 63, Crotone 2,Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 98. Sono i dati che emergono dal bollettino quotidiano emesso dal dipartimento Salute della Regione Calabria che segnala come ad ad oggi sono stati sottoposti a test 268.922 soggetti per un totale di 271.839 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Di questi tamponi 264.059 sono risultati negativi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 876 (49 in reparto; 4 in terapia intensiva; 823 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 640 (guariti 599; decessi 41). Catanzaro: Casi attivi 409 (37 in reparto; 1 in terapia intensiva; 371 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 337 (301 guariti; 36 decessi). Crotone: Casi attivi 77 (0 in reparto; 0 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 161 (155 guariti; 6 decessi). Vibo Valentia: Casi attivi 47 (4 in reparto; 0 in terapia intensiva; 43 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 124 (118 guariti; 6 decessi). Reggio Calabria: Casi attivi 1273 (52 in reparto; 4 in terapia intensiva; 1217 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 524 (500 guariti; 24 decessi). Altra Regione o Stato estero: Casi attivi 268 (268 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 127 (126 guariti; 1 in isolamento domiciliare). I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 29 ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 49 ricoverati presso l’AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria pe comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 849. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. (News&Com)

🔊 Listen to this