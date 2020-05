CORONAVIRUS: FEDRIGA, PROTONTERAPIA AL CRO IMPORTANTE PER IL PAESE

(AGENPARL) – TRIESTE, dom 10 maggio 2020 Aviano, 8 mag – “Questa nuova struttura, tecnologicamente

innovativa per la cura delle neoplasie, sarà importante e

centrale non solo per la nostra regione, ma per l’intero Paese.

Un risultato che segue il solco della capacità del Cro di Aviano

di saper fare ricerca, a cui la Regione ha offerto il maggior

supporto possibile”.

Lo ha detto oggi ad Aviano il governatore Massimiliano Fedriga

che, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo

Riccardi, ha partecipato alla cerimonia della firma per la

pubblicazione degli atti di gara per la realizzazione della

protonterapia.

Complimentandosi con i vertici del Centro di riferimento

Oncologico di Aviano, Fedriga ha affermato che la presenza

odierna dell’Amministrazione regionale vuole rappresentare un

segnale di come, in piena sicurezza, l’attività medica e

ospedaliera extra Covid possa riprendere garantendo le ordinarie

prestazioni ai cittadini.

Nell’occasione Fedriga ha anche ringraziato i professionisti e

gli operatori del Sistema sanitario regionale per i risultati

conseguiti nell’azione di contrasto al contagio da Coronavirus,

che pongono il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni del

Nord che, dati alla mano, ha affrontato meglio l’ondata

pandemica.

Da parte sua il vicegovernatore ha ricordato come questa della

protonterapia del Cro di Aviano sia stata la prima scelta

sanitaria che la Giunta guidata da Massimiliano Fedriga ha

assunto dal momento del suo insediamento. “Una decisione – ha

detto Riccardi – che rafforza le specificità per aumentare la

qualità del servizio e rendere ancora più centrale nel panorama

nazionale, e non solo, il Cro di Aviano”.

Il vicegovernatore ha inoltre sottolineato come, in presenza del

Coronavirus, “non è che le altre patologie vadano in ferie.

Quindi l’obiettivo diventa quello di rendere compatibile

l’emergenza all’ordinarietà delle cure, che devono continuare a

essere garantite in condizioni di massima sicurezza”.

Tecnicamente, come è stato spiegato dai vertici del Cro, la

protonterapia permetterà di intervenire nei trattamenti

terapeutici oncologici riducendo in maniera significativa il

danno ai tessuti non coinvolti dalla neoplasia, con esiti

migliori, rispetto alle attuali tecniche, per la qualità della

vita del paziente. La road map prevede nel 2022 la progettazione

definitiva, nel 2023 la costruzione dell’opera (che sorgerà nel

comprensorio del Cro) e nel 2024 la consegna. Il costo totale del

progetto ammonta all’incirca a 32 milioni di euro, di cui quasi

la metà a carico dell’Amministrazione regionale.

Fonte/Source: http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?nm=20200508182701010&dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&WT.ti=Coronavirus:%20Fedriga,%20protonterapia%20al%20Cro%20importante%20per%20il%20Paese&WT.cg_n=Rss&WT.rss_f=Notizie%20dalla%20Giunta&WT.rss_a=Coronavirus:%20Fedriga,%20protonterapia%20al%20Cro%20importante%20per%20il%20Paese