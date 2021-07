(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 [Comune di Bologna – Ufficio Stampa]

02 luglio 2021

Coronavirus, da oggi venerdì 2 luglio in vigore l’ordinanza su Piazza Aldrovandi

È in vigore da oggi, venerdì 2 luglio, l’ordinanza che vieta di entrare e fermarsi in Piazza Aldrovandi davanti ai civici 12 e 12/A-B-C tutti i giorni dalle 00 alle 24. Possono passare le persone che devono recarsi ai civici 12 e 12/A.

Piazza Aldrovandi è tornata a essere luogo di ritrovo di molte persone specie durante la notte, e le situazioni in cui non è rispettata la distanza interpersonale vengono segnalate da cittadini, dai controlli della Polizia Locale e di tutte le forze dell’ordine. L’ordinanza contiene dunque una misura a tutela della salute pubblica in un momento in cui il ritorno alle attività sociali è subordinato al rispetto delle misure imposte dalla pandemia, tra cui il divieto di assembramento.

L’ordinanza è valida fino a nuove disposizioni. Chi non la rispetta rischia una multa che va da 400 a 1.000 euro.

