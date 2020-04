(AGENPARL) – sab 18 aprile 2020 CORONAVIRUS: BRUNETTA, USARE TUTTE LE RISORSE DISPONIBILI, MA STOP PROPAGANDA

“Forza Italia l’ha già detto. L’intero pacchetto proposto dall’Eurogruppo (SURE, MES, BEI e Recovery Fund), con tutte le precisazioni e rassicurazioni del caso, va bene, come va bene la potenza di fuoco messa in campo dalla BCE con il suo Quantitative Easing (750 miliardi quest’anno eventualmente da replicare l’anno prossimo), perché questa appare la risposta più adeguata, sia in senso monetario che in senso di politica economica intergovernativa e dell’Unione, alla crisi. Gli altri partiti di maggioranza e opposizione dicano come la pensano. Per favore senza propaganda, senza luoghi comuni, senza insulti all’intelligenza né degli italiani, né dei nostri partner europei. Qualche titubanza l’abbiamo vista nel PD e speriamo che riescano a fare chiarezza al loro interno. Abbiamo visto il caos mentale nel Movimento Cinque Stelle e non ci siamo meravigliati”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale su Milano Finanza.

“Ci dispiace, invece, dell’atteggiamento difficilmente comprensibile della Lega, cioè il no (così almeno abbiamo capito) a qualsiasi strumento europeo (SURE, BEI, MES, Recovery bond) in quanto foriero di perdita di sovranità, ma solo la loro condivisione al ricorso ai nostri titoli di Stato e alla BCE. Ci permettiamo di esprimere, con tutto rispetto, un giudizio netto: la posizione è sbagliata, e dal punto di vista dei fondamentali della teoria economica, perché la politica monetaria da sola non basta, come ha sempre ammonito Mario Draghi, dato che in casi di crisi va messa sempre in parallelo alla politica economica; e, soprattutto, quella della Lega, è una posizione incomprensibile e insostenibile dal punto di vista dell’appartenenza a una comunità, l’Unione Europea. LA BCE è la banca dell’euro, incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i diciannove paesi dell’Unione europea che hanno aderito alla moneta unica. Non si può dire no alla UE con tutti i suoi strumenti di intervento e dire di sì solo alla BCE (ma non era proprio la Lega che voleva uscire dall’Euro?). Troppo facile, troppo comodo ma anche, e soprattutto, troppo sbagliato”.

—

🔊 Listen to this