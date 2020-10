CORONAVIRUS, BALZO DI CONTAGI IN CALABRIA: +102

CATANZARO Schizza in alto l’andamento dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore dai laboratori regionali emergono 102 nuovi casi positivi al Coronavirus. Ma s’innalza anche il numero di tamponi effettuati in un giorno che sale a quota 2.758. I nuovi casi segnalati si registrano in particolare nel Reggino 47 dai laboratori dell’Asp di Reggio Calabria e 9 da quelli del Grande ospedale metropolitano. A cui si sommano 22 dall’ospedale di Catanzaro, 1 dal Mater Domini sempre del Capoluogo ed un altro da rientro nella provincia catanzarese. Inoltre si registrano 3 nuovi casi nel Vibonese e 19 nell’area del Cosentino. Con i nuovi casi registrati in Calabria le persone risultate positive al coronavirus dall’inizio della pandemia raggiunge quota 2.589. Mentre il numero di tamponi processati fino ad oggi sale a 231.287 di cui 228.698 sono risultati negativi. Attualmente i casi attivi sono 904 di cui 55 ricoverati in ospedale (4 in terapia intensiva) e gli altri in isolamento domiciliare. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 16 in reparto; 3 in terapia intensiva; 87 in isolamento domiciliare; 2634 guariti, 34 deceduti. Cosenza: 12 in reparto; 168 in isolamento domiciliare; 540 guariti, 36 deceduti. Reggio Calabria: 23 in reparto; 1 in terapia intensiva; 357 in isolamento domiciliare; 408 guariti, 21 deceduti. Crotone: 7 in isolamento domiciliare; 140 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia: 18 in isolamento domiciliare; 108 guariti, 6 deceduti. Altra Regione o stato Estero: 212 in isolamento domiciliare; 111 guariti, 1 deceduto. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza. Rispetto a ieri, dunque, si contano due pazienti in più nelle terapie intensive della regione (uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria) e otto ricoveri in più in ospedale (3 a Cosenza e 5 a Reggio Calabria). Complessivamente i ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro sono 17 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, i ricoverati presso l’AO di Cosenza sono 9; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell’Ao di Reggio Calabria sono 18. (News&Com)

