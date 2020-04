(AGENPARL) – mer 29 aprile 2020 CORONAVIRUS: BAGNASCO (FI), GOVERNO ASCOLTI MONITO COLLE E CONSULTA

“Questo decreto è la sommatoria dei vari dpcm di questi mesi con cui il governo ha di fatto escluso il Parlamento dalla scelta delle misure da attuare per contrastare l’emergenza Coronavirus. Viviamo una situazione mai vista dal dopoguerra per drammaticità che vede l’Italia in straordinaria difficoltà, ma che coinvolge anche paesi lontani in questa pandemia di cui non si è voluto prendere subito atto. Dalla preoccupazione percepita inizialmente come ‘lontana’, dopo qualche mese, ci siamo trovati in una situazione di assoluta impreparazione. Non so se si è voluto evitare una crisi prematura per il Paese, ma di certo la dichiarazione dello stato di crisi del 31 gennaio è passata quasi inosservata. Se il presidente Conte avesse comunicato al Paese con chiarezza questo stato crisi avrebbe scelto il modo migliore per rendere tutti noi partecipi di una ‘Via Crucis’ sempre più drammatica”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso dell’esame del decreto legge per il contrasto dell’emergenza Covid 19.

“A differenza degli altri decreti emanati sul Covid 19, buona parte di questo oggi in esame – ha aggiunto – conferma divieti e limitazioni già previste da dpcm o ordinanze e decreti ministeriali, adesso elevati a rango di legge, assumendo una diversa effettività. Si tratta infatti di previsioni che incidono sui diritti costituzionali e avendo lo stato d’emergenza il termine temporale del prossimo 31 luglio era indispensabile coinvolgere finalmente Parlamento. I partiti e il presidente del Consiglio sono stati invitati dal Capo dello Stato a muoversi nel solco dell’unità politica, un invito recepito dal centrodestra a cui però non è stato consentito di apportare un contributo positivo. Volevamo interventi veloci, immissioni importanti di liquidità a sostegno delle tante aziende che altrimenti non potranno riprendere attività e invece il sistema bancario si è dimostrato ancora una volta inadeguato, tante banche creano difficoltà anche burocratiche, assolutamente negative per fruitori prestiti. Tra le nostre proposte c’era anche quella di aggirare un sistema già di per sé eccessivamente farraginoso, ma non siamo stati ascoltati dal governo. Proprio ieri, dal Presidente della Corte Costituzionale è giunto un secondo monito al governo dopo quello del Colle, ricordando come la Costituzione sia un elemento da cui non si può prescindere. Conte e il governo non abbiamo bisogno ulteriore monito, coinvolgano tutto il Parlamento, è una necessità per il Paese e gli italiani”.

