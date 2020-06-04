CORONAVIRUS: ASES-CIA, VIA A RACCOLTA CIBO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTà

(AGENPARL) – gio 04 giugno 2020 RACCOLTA
IN FAVORE DI
ABRUZZO
RACCOLTA
ALIMENTARE
RIVOLTA A FAMIGLIE E INDIVIDUI PARTICOLARMENTE
COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19
CONSEGNA DEI PRODOTTI
DOMENICA
7 GIUGNO 2020
LANCIANO
NELL’AMBITO
DELLA GIORNATA
MONDIALE
DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
PROGRAMMA
ORE 9,30 CONSEGNA DEI PRODOTTI
C/O AREA ANTISTANTE LA CHIESA
DI SANTA GIOVINA
LARGO DELL’APPELLO, LANCIANO
ORE 11 BENEDIZIONE DEI PRODOTTI
CON LA COLLABORAZIONE DI
Associazione
Nazionale
Pensionati
L’AQUILA-TERAMO CHIETI-PESCARA
RACCOLTA
IN FAVORE DI
ABRUZZO
SPESA SOSPESA
RIVOLTA A FAMIGLIE E INDIVIDUI PARTICOLARMENTE
COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19
PARTECIPA ANCHE TU AGGIUNGENDO
DEI PRODOTTI AL TUO CARRELLO
CONSEGNA DEI PRODOTTI
DOMENICA
7 GIUGNO 2020
LANCIANO
NELL’AMBITO
DELLA GIORNATA
MONDIALE
DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
CON LA COLLABORAZIONE DI
Associazione
Nazionale
Pensionati
L’AQUILA-TERAMO CHIETI-PESCARA
RACCOLTA
IN FAVORE DI
ABRUZZO
RACCOLTA
ALIMENTARE
RIVOLTA A FAMIGLIE E INDIVIDUI PARTICOLARMENTE
COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19
PARTECIPA ANCHE TU DONANDO
ALCUNI DEI TUOI PRODOTTI
CONSEGNA DEI PRODOTTI
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7 GIUGNO 2020
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NELL’AMBITO
DELLA GIORNATA
MONDIALE
DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
CON LA COLLABORAZIONE DI
Associazione
Nazionale
Pensionati
L’AQUILA-TERAMO CHIETI-PESCARA
CON LA COLLABORAZIONE DI
Associazione
Nazionale
Pensionati
L’AQUILA-TERAMO CHIETI-PESCARA
ABRUZZO
RACCOLTA
ALIMENTARE
RIVOLTA A FAMIGLIE E INDIVIDUI PARTICOLARMENTE
COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19
CONSEGNA DEI PRODOTTI NELL’AMBITO
DOMENICA DELLA GIORNATA
MONDIALE
7 GIUGNO 2020 DELLA SICUREZZA
LANCIANO ALIMENTARE
ABRUZZO
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ALIMENTARE
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DOMENICA DELLA GIORNATA
MONDIALE
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