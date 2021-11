CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 97 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 87 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.490 (11.332 guariti, 158 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1.247 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.215 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.981 (26.324 guariti, 657 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 219 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.412 (8.297 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 966 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 918 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.878 (29.469 guariti, 409 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 428 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica 6 nuovi positivi tutti fuori regione. L’Asp di Vibo Valentia comunica 1 nuovo positivo fuori regione. (News&Com)

🔊 Listen to this