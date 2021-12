CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 395 (19 in reparto, 7 in terapia intensiva, 369 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.846 (11.680 guariti, 166 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1.734 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.665 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.058 (27.379 guariti, 679 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 210 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.928 (8.808 guariti, 120 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.836 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.499 (31.078 guariti, 421 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 379 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.198 (7.091 guariti, 107 deceduti). (News&Com)

