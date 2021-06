CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 186 nuovi casi e 4 decessi da Coronavirus. Si segnala una flessione nei ricoveri nei reparti (-11) e resta invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva. Mentre sono 169 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 9.105 i casi attivi di infezione di cui 8.876 si trovano in isolamento domiciliare, 213 ricoverati in reparto e 16 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 72, Catanzaro 33, Crotone 17, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 48. Ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 878.457 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test) di cui 3.032 nelle ultime 24 ore. Mentre persone risultate positive al Coronavirus sono 67.454 (+186 rispetto a ieri), quelle negative 738.485. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. (News&Com)

