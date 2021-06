CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 676 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 648 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.496 (9.356 guariti, 140 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 6.160 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6107 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.607 (16.057 guariti, 550 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 111 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6392 (6.293 guariti, 99 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 709 (51 in reparto, 3 in terapia intensiva, 655 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.192 (21.860 guariti, 332 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 179 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 172 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.322 (5.231 guariti, 91 deceduti). (News&Com)

