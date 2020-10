CORONAVIRUS, 16 NUOVI CASI IN CALABRIA

CATANZARO Secondo i dati diramati dalla Regione, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 212.223 tamponi, poco più di duemila rispetto a ieri. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.125 (+16 rispetto a ieri), quelle negative sono 210.098. Dall’inizio della pandemia sono 102 in tutto i decessi registrati in regione per coronavirus. “Territorialmente – è detto nel bollettino – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro (13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 69 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 33 deceduti); Cosenza (9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare; 505 guariti; 36 deceduti); Reggio Calabria (9 in reparto; nessuno in rianimazione; 141 in isolamento domiciliare; 350 guariti; 20 deceduti (uno in più rispetto a ieri)); Crotone (5 in isolamento domiciliare; 137 guariti; 6 deceduti; Vibo Valentia: 6 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 92 guariti; 6 deceduti); Altra Regione o Stato Estero: 297 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione)”. “I ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro – si legge nel bollettino – sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l’Ao di Cosenza sono 9, di questi 3 sono non residenti. La paziente dimessa a Cosenza è da considerarsi nel setting dei pazienti fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel frattempo sono stati dimessi. Reggio Calabria comunica 12 nuovi positivi”. (News&Com)

