CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 194 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.279 (10.135 guariti, 144 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1.270 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1234 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.524 (21945 guariti, 579 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 186 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.643 (6.542 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 808 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.232 (22.891 guariti, 341 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 58 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.593 (5.501 guariti, 92 deceduti). L’Asp di Cosenza comunica che: “Oggi si registrano 64 nuovi casi, di cui 3 ricoverati e 61 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 62 unità e non di 64, in quanto sono stati eliminati due casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate oggi si comunicano 2 decessi avvenuti a domicilio, rispettivamente il 20/06/2021 ed il 14/05/2021”. L’Asp di Catanzaro comunica che dei 29 soggetti positivi di oggi 5 sono soggetti fuori regione. (News&Com)

🔊 Listen to this