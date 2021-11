CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 150 nuovi casi e due decessi da Coronavirus. Si segnalano quattro pazienti in meno nei reparti e uno nelle terapie intensive. Mentre sono 1174 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 3.538 i casi attivi di infezione di cui 3.421 si trovano in isolamento domiciliare, 110 ricoverati in reparto e 7 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 26 a Catanzaro, 31 a Cosenza, 24 a Crotone, 56 a Reggio Calabria, 13 a Vibo Valentia e 0 provenienti da Altra regione o Stato estero. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.335.597, di cui 5.431 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 88.865: +150 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. (News&Com)

