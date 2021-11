CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 302 (12 in reparto, 6 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11633 (11470 guariti, 163 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1495 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1439 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27655 (26984 guariti, 671 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 177 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8764 (8646 guariti, 118 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1414 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1373 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30836 (30419 guariti, 417 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 330 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7017 (6913 guariti, 104 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica che l’incremento di oggi sarebbe di 9 soggetti positivi ma ne comunica 7 in quanto in data 20 novembre ha erroneamente riportato due soggetti positivi già noti. (News&Com)

