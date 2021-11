CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 251 (15 in reparto, 5 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11551 (11391 guariti, 160 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 1567 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1518 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27282 (26618 guariti, 664 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 219 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8647 (8531 guariti, 116 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1290 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1247 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30428 (30015 guariti, 413 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 273 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6920 (6816 guariti, 104 deceduti). L’Asp di Reggio Calabria comunica: “nr 29 positivi fuori regione (sbarco Roccella Ionica)”. (News&Com)

🔊 Listen to this