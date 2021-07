CATANZARO Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: CASI ATTIVI 51 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.244 (10.100 guariti, 144 deceduti); Cosenza: CASI ATTIVI 1.434 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1402 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.019 (21.453 guariti, 566 deceduti); Crotone: CASI ATTIVI 75 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.593 (6.492 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: CASI ATTIVI 334 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.083 (22.744 guariti, 339 deceduti); Vibo Valentia: CASI ATTIVI 21 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti). L’Asp di Catanzaro comunica che degli otto positivi di oggi uno è un soggetto residente fuori regione. L’Asp di Crotone comunica che dei 19 positivi di oggi tre sono migranti. L’Asp di Cosenza a seguito di verifiche comunica che dei 5 decessi inseriti in data odierna 1 decesso è avvenuto oggi in Rianimazione e 4 decessi sono avvenuti rispettivamente 2 nel 2020 (03/12/2020 e 02/12/2020) e 2 nel 2021 (04/02/2021 e 08/02/2021). (News&Com)

🔊 Listen to this