(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

Persbericht

2 december 2021 – 20:00

Corona-gerelateerde klachten? Zelftesten of naar de GGD

Zelftesten zijn ook geschikt om te gebruiken bij mensen met corona-gerelateerde klachten. Het OMT heeft dat geadviseerd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge neemt dit advies over. Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten.

Tot nog toe was het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich te laten testen bij de GGD. Dat verandert vanaf vandaag. Mensen die klachten hebben, kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats daarvan ook zelftest doen. Belangrijk is dat ze dat zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten doen.

Als de uitslag van de zelftest positief is, moeten mensen alsnog een GGD-test doen om de uitslag te bevestigen. Als de uitslag van de GGD-test ook positief is, start de GGD het bron- en contactonderzoek op. Daarnaast heb je een GGD-test nodig om een herstelbewijs te krijgen.

Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels, zoals handen wassen en afstand houden. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit. Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD.

Minister De Jonge: “Het is heel fijn om te weten dat zelftesten nu ook betrouwbaar en veilig blijken te zijn om te gebruiken als je klachten hebt. Een groot voordeel van zelftesten is dat je de zelftest op ieder moment kan doen, en dat je meteen de uitslag hebt. Daardoor wordt het nog eenvoudiger om te testen op corona. Ik hoop dat hierdoor meer mensen ervoor kiezen om zich te testen als ze klachten krijgen. Zorg er dus voor dat je ze er altijd een paar in je keukenkastje hebt liggen.”

Geen zelftesten gebruiken

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten. Ook cruciale medewerkers die werken met kwetsbare mensen, moeten zich standaard melden bij de GGD bij klachten. Bij de GGD neemt een professional de test af en is de uitslag nauwkeuriger.

Mensen die in quarantaine zitten omdat ze bijvoorbeeld in contact zijn geweest met een positief getest persoon, of omdat ze terugkomen uit een zeer hoog risicogebied, kunnen na 5 dagen een coronatest doen. Is die test negatief, dan kan de quarantaine beëindigd worden. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Deze mensen moeten een testafspraak maken bij de GGD.

Zelftesten gebruiken

