COSENZA Questo fine settimana, purtroppo, i controlli a Schiavonea hanno portato ad accertare altrettante infrazioni: nella prima un 23enne a bordo della sua utilitaria veniva fermato dai Carabinieri, che accertavano avere un tasso alcomelmico pari a 0,69g/l: nei suoi confronti veniva notificata una sanzione amministrativa di oltre 500euro, oltre al ritiro, per la successiva sospensione fino a 6 mesi, della patente di guida. Poco dopo incappava nella fitta rete di controlli un 28enne, che risultava con un tasso alcolemico pari a 0,91g/l, livello che prevede la denuncia penale e la sospensione della patente fino a 12 mesi. Come accertato, i soggetti che commettono questo reato, la cui gravità principale è data dal mettere a repentaglio l’incolumità propria e delle altre persone, sono nella maggior parte ragazzi di giovane età. I controlli dei Carabinieri continueranno con la stessa assiduità anche nelle prossime settimane, per cercare di far trascorre a tutti un’estate più sicura. (News&Com)

🔊 Listen to this