COSENZA I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (CS) hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 38enne turco, domiciliato a Corigliano, per le ipotesi di reato di incendio doloso e danneggiamento aggravato. Intorno alle 3 di martedì notte sono arrivate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Corigliano diverse chiamate di allarme per una palazzina in fiamme, situata nel centro storico. Sono intervenuti sul posto sia i Vigili del Fuoco, sia i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Corigliano Calabro Centro, che hanno avviato immediatamente le indagini. L’incendio fin da subito è sembrato avere un’origine dolosa e grazie alle sommarie informazioni assunte dai testimoni oculari, i militari hanno individuato poco lontano dal luogo dell’evento il 38enne turco, in evidente stato di ubriachezza, che già alle prime domande degli investigatori, ammetteva le proprie responsabilità. Lo stesso inserito nel progetto “Sprar”, si trova in Italia da qualche mese, con un permesso di soggiorno a tempo. (News&Com)

