COSENZA I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (CS) hanno tratto in arresto un 30enne ed un 20enne, entrambi coriglianesi, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. I due ragazzi erano in giro a bordo di una berlina per lo scalo coriglianese, quando sulla loro strada incrociavano una ‘gazzella’ dei Carabinieri. Alla vista di questi ultimi, il guidatore ha effettuato una manovra repentina, gesto che ha attirato l’attenzione dei militari, convincendoli a fermare l’autovettura. (News&Com)

