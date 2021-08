COSENZA I carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (CS) hanno tratto arrestato un 29enne ed un 50enne, entrambi coriglianesi, in quanto destinatari di un mandato d’arresto europeo per i gravi reati di truffa, riciclaggio ed associazione a delinquere. I due indagati erano ricercati da mesi dalle autorità giudiziarie spagnole, in quanto avevano emesso un’ordinanza di misura cautelare nel mese di giugno scorso, senza essere riusciti ad eseguirla, perché i due coriglianesi si erano resi irreperibili. Agli stessi venivano contestati gravi addebiti: di aver costituito una società madre per lo smercio di agrumi ed altri prodotti di frutta e verdura, con la quale acquistavano grandi quantità degli stessi, emettendo cambiali a lungo termine, tratte su conti correnti privi di fondi. (News&Com)

