(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 CORECOM LAZIO: ANCORA POCHI GIORNI PER PARTECIPARE

AL PREMIO GIORNALISTICO “FRATELLI TUTTI”

È in dirittura di arrivo il Premio Giornalistico ispirato ai contenuti dell’enciclica di papa Francesco e organizzato dal Corecom Lazio per promuovere la comunicazione delle tematiche sociali nella regione Lazio.

Scadrà infatti alle alle ore 24:00 di lunedì 13 settembre p.v. il termine per inviare gli elaborati e concorrere nelle diverse categorie previste: quattro per articoli diffusi tramite i canali della carta stampata, web, radio, televisione; una per documentari e cortometraggi multimediali diffusi su almeno due dei canali citati; una riservata a community social o App di servizi destinati alla promozione dell’inclusione sociale. È prevista inoltre una categoria speciale per la progettazione e realizzazione di un sito web che agevoli la comunicazione fra associazioni di volontariato, privati e Istituzioni.

Al vincitore di ognuna delle sei categorie sarà assegnato un premio di € 1.000,00 omnicomprensivo, mentre al vincitore della sezione speciale andrà un premio di € 4.000,00.

I riconoscimenti saranno assegnati da una Giuria che sarà resa pubblica nei prossimi giorni, composta da personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza.

Ricordiamo che il Premio, con il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, della Diocesi di Roma e dell’AIART – Associazione Cittadini Mediali, è rivolto a giornalisti iscritti all’OdG del Lazio, collaboratori e free lance.

Il Regolamento completo è scaricabile dal sito istituzionale del Corecom Lazio www.corecomlazio.it/images/avviso_fratelli_tutti.pdfRoma, 7 settembre 2021

