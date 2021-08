(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 Cordoglio del Coordinamento Regionale di Forza Italia Toscana per la scomparsa del padre dell’On. BergaminiIl coordinamento regionale toscano di Forza Italia si stringe in cordoglio attorno all’On. Deborah Bergamini per la sua dura perdita. I messaggi dell’On. Erica Mazzetti, Maurizio Marchetti e Rita Galeazzi.

Tutto il Coordinamento regionale di Forza Italia Toscana si stringe alla nostra deputata e sottosegretario On. Deborah Bergamini per la perdita di suo padre.

La nostra deputata e coordinatrice provinciale di Prato On. Erica Mazzetti: “Da parte mia e di tutto il coordinamento provinciale di Prato porgiamo le nostre condoglianze all’amica Deborah per la perdita dell’amato babbo, persona che ha reso grande una donna come lei e gli siamo vicini per questa grande mancanza”.

Il vicecoordinatore regionale vicario e coordinatore provinciale di Lucca Maurizio Marchetti: “Ci stringiamo all’amica Deborah Bergamini per la sua terribile perdita con tutto il coordinamento regionale toscano ed il provinciale di Lucca, manterrò sempre il ricordo di suo padre come un uomo buono, sempre disponibile a partecipare alle nostre attività di partito e, soprattutto, di un amico”.

Messaggi di stima anche dalla coordinatrice provinciale di Massa Carrara Rita Galeazzi: “Tutto il Coordinamento provinciale di Massa Carrara partecipa al dolore di Deborah Bergamini per il grave lutto che l’ha colpita. Dispiaciuti e addolorati abbracciamo Deborah che saprà essere forte in questo delicato momento”.

Tanti altri messaggi di cordoglio ci sono giunti in queste ore, a testimonianza del bellissimo ricordo lasciato a tutti, che lo raccontano come una persona buona, che amava la libertà e la felicità degli altri. Una grave perdita per l’On. Deborah Bergamini e per tutti noi.

Coordinamento regionale Forza Italia Toscana

