(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 CORCIANO: Investimenti in arrivo per il centro storico

Sindaco Cristian Betti, interventi strategici per la valorizzazione del patrimonio del borgo

Vicesindaco Lorenzo Pierotti, progetto che ha già ricevuto parere favorevole dalla Soprintendenza

In arrivo importanti interventi di manutenzione straordinaria per Corciano Centro Storico per un importo totale di Circa 150 mila euro. Via delle Mandorle, la passeggiata con vista panoramica che costeggia le mura perimetrali del castello medievale, oggi in terra battuta e stabilizzato sarà completamente pavimentata in calcestruzzo spazzolato con fibre. Ad entrare nel merito dell’intervento il Vicesindaco Lorenzo Pierotti. “Il progetto – sottolinea – rispettoso del contesto storico dell’antico borgo, ha già ricevuto parere favorevole dalla Soprintendenza. Salvo imprevisti, Via delle Mandorle potrà essere fruibile da cittadini e turisti in concomitanza con l’iniziodell’Agosto Corcianese, la storica manifestazione giunta allasua 57^ edizione, prevista quest’anno dal 7 al 15 agosto. Da Settembre invece – prosegue – è prevista la sostituzione della pavimentazione di alcuni vicoli del centro storico, che ad oggi sono in conglomerato bitumoso, rendendoli più belli e consoni al contesto che li circonda. Si tratta, in particolare di Via Innamorati, Via della Fornace, Via Stretta e Via Chiusa”. Punta sulla ricaduta turistica del percorso il Sindaco Cristian Betti. ” Si tratta di interventi strategici per la valorizzazione del patrimonio del borgo, uno tra i più belli d’Italia – evidenzia – E lavoreremo per non fermarci a questi. C’è molta voglia di tornare a visitare luoghi, e dobbiamo quindi lavorare per renderli ancora più attraenti e affascinanti”

🔊 Listen to this