(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 CORCIANO: Dall’11 agosto chiude il Punto Vaccinale di San Mariano. Attivato il Punto Vaccinale Centralizzato di San Marco

Sindaco Cristian Betti, grazie a tutte le associazioni; a quelle sportive che non si sono opposte all’utilizzo del Palazzetto ed a quelle di volontariato sociale sempre in prima linea

“Arriviamo in fondo ad un’avventura. Il Palazzetto di San Mariano è stato il primo ad essere messo a disposizione della Asl del perugino. Siamo partiti fin da subito e ci siamo attivati. L’esperienza è stata più che positiva ed il servizio reso eccellente”. Così il Sindaco di Corciano Cristian Betti commenta la chiusura – da mercoledì 11 agosto – del Punto Vaccinale di San Mariano. Una chiusura che, in realtà, va letta come uno spostamento in altra sede, visto che andrà a confluire, al pari degli altri Centri per la vaccinazione di Torgiano, Ponte d’Oddi, Ponte San Giovanni, nel Punto Vaccinale Centralizzato di San Marco, un sito comprendente 14 postazioni. “Di tutto il percorso effettuato – prosegue Betti – va ringraziato innanzitutto il personale sanitario, che ha svolto un lavoro impeccabile, ma vanno anche ringraziate le Associazioni di San Mariano. Tutte – sottolinea ancora il sindaco – hanno dato una mano e non si sono opposte a mettere a disposizione il Palazzetto dello Sport per una ragione così valida. Penso a le realtà che lo usano abitualmente, dalla Pallavolo al Pattinaggio … solo per citarne alcune ed anche a quelle che vi ruotano attorno. Le ringrazio singolarmente una ad una. Un grazie particolare, inoltre – conclude – alle Associazioni di volontariato sociale, Protezione Civile, Ovus, Croce Rossa che tutti i giorni, in tutti questi mesi, hanno garantito il servizio per accompagnare l’utenza nelle procedure, seguendo tutte le operazioni affinché si svolgessero in sicurezza. Come sempre sono in prima fila e come sempre sono i numeri uno

