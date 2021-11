(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 CORCIANO: A Mantignana il campo in erba sintetica si farà!

Vicesindaco Lorenzo Pierotti, è una priorità investire ancora a Mantignana dopo il palazzetto dello sport inaugurato tre anni fa

Dove il Governo viene meno, il Comune di Corciano predispone un piano B. E’ accaduto nella seduta del 4 novembre del Consiglio Comunale dove, con una variazione di bilancio è stata concretizzata la futura realizzazione del campo in erba sintetica a Mantignana. A ripercorrere i fatti è il vicesindaco Lorenzo Pierotti “a vari mesi dalla presentazione del progetto per il nuovo campo, qualche giorno fa abbiamo ricevuto la notizia che nonostante fossimo rientrati nella graduatoria del bando ‘Sport e periferie’ emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, la decisione presa dal Governo dopo l’apertura del bando stesso, cioè quella di finanziare con l’80% delle risorse disponibili i comuni del sud Italia, ci ha lasciati senza finanziamento. Da qui l’intervento del Consiglio e la variazione di bilancio che ha cambiato la fonte di finanziamento dell’opera pubblica attingendo questa volta ai finanziamenti agevolati messi a disposizione dal CONI”. L’investimento per l’opera pubblica all’avanguardia, destinata ad arricchire il patrimonio in uso alla comunità di Corciano, supera i 500 mila euro. “Il nuovo campo, – spiega ancora Pierotti – che sfrutterà le più moderne tecniche del settore, prenderà il posto di quello in sabbia e ghiaia a fianco al bellissimo campo in erba naturale già esistente. Gli investimenti, soprattutto quelli rivolti alle giovani generazioni sono una priorità per questa amministrazione – aggiunge il vicesindaco – come è priorità investire ancora a Mantignana dopo aver inaugurato il palazzetto dello sport appena tre anni fa”. La Giunta ed i consiglieri di maggioranza, quindi, non hanno avuto dubbi sulla necessità di proseguire con il progetto per completare un area importante destinata a diventare un polo d’eccellenza per lo sport e per la socialità. Soddisfatto anche l’assessore allo sport Andrea Braconi. “Con il campo in erba sintetica – commenta – i giovani calciatori potranno allenarsi e giocare in un impianto all’avanguardia, non tralasciando la serietà delle nostre società sportive che si adoperano per costruire un percorso di vita che aiuta a crescere”

