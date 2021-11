(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Comando Provinciale Carabinieri Bari

Sala Stampa

Corato. Un fermo per tentato omicidio.

I Militari della Sezione Operativa di Molfetta, unitamente ai colleghi della Stazione di Corato hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato emesso dalla Procura della Repubblica di Trani a carico di un soggetto di origini albanesi e residente a Corato che il 27 ottobre scorso aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco nei confronti di altro soggetto, rimasto ferito ad una gamba. I reati contestatigli sono il tentato omicidio e il porto illegale di arma da fuoco.

I fatti risalgono al 27 ottobre scorso, appunto, quando, in via San Francesco, strada adiacente alla centralissima Piazza di Vagno, venivano esplosi diversi colpi di pistola all’indirizzo di un ventisettenne, che ferito ad una gamba riusciva a sfuggire al tentativo di omicidio scappando per le strade del centro storico.

[]Le indagini svolte dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Molfetta e dalla Stazione di Corato, sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno permesso di ricostruire dettagliatamente tutti i passaggi dell’efferata vicenda, individuando nel soggetto fermato, il colpevole del grave gesto. Il provvedimento emesso dalla Procura di Trani è stato eseguito dai militari dell’Arma nella serata di giovedì, dopo che il giovane si è presentato presso la stazione Carabinieri di Corato unitamente al proprio avvocato. Il ventiquattrenne sottoposto a fermo è stato tradotto presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’A.G. procedente.

[Copia di LOGO ARMA]

Comando Provinciale Carabinieri Bari

Reparto Operativo – Sala Stampa

🔊 Listen to this