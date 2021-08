(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Copyright, Bernini (Fi): fine pirateria in rete grande risultato

“Il provvedimento del governo che tutela il copyright pone fine all’era della pirateria impunita delle piattaforme nei confronti degli editori, e sana un vulnus non solo economico, ma che ha inciso fortemente sulla stessa qualità della democrazia: Garantire il diritto d’autore ed evitare il furto in rete dei contenuti dei giornali significa infatti anche proteggere il giornalismo professionale in un momento storico in cui imperversano le fake-news. La corresponsione dell’equo compenso pone un argine al far west digitale e rappresenta dunque un successo importante per ristabilire legalità e corretta informazione. Un successo che Forza Italia rivendica con orgoglio grazie al grande lavoro svolto dal sottosegretario all’editoria Moles”.

Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

