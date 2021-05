(AGENPARL) – dom 30 maggio 2021 Coppia gay aggredita: FI, serve norma urgente? Bene, inseriamo ddl c.destra in dl e approviamolo subito

“L’episodio di Palermo è senza alcun dubbio grave, e in queste ore è stato giustamente condannato dalle forze politiche.

La discriminazione e la violenza vanno combattute, e le Camere devono porsi il tema di un intervento per contenere e punire comportamenti inaccettabili.

Ma il ddl Zan non è la soluzione a questi problemi: è un provvedimento sbagliato e limita in modo punitivo alcune libertà.

Vogliamo davvero accelerare e avere una norma in pochissimo tempo? Bene, se è necessario e urgente intervenire, allora tasformiamo il disegno di legge del centrodestra, la proposta meno divisiva, in emendamento e inseriamolo, con l’accordo di tutti i gruppi, in uno dei decreti – l’atto più adeguato per trattare temi necessari e urgenti – in conversione in Parlamento.

Daremmo così al Paese misure condivise, su temi così delicati, approvate con la tempestività che meritano”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

🔊 Listen to this