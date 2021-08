(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Nella Coppa Campioni di softball la finale sarà tutta italiana. MKF Bollate chiude il tour de force di giornata con due successi su tre e avrà l’opportunità di difendere il titolo conquistato nel 2019 in finale e affronterà la Poderi Dal Nespoli Forlì, vincitrice sulle Barracudas Zurigo. La finale tra le due squadre italiane si giocherà sabato 21 agosto alle 15 a Buttrio.

Alle ore 20 del medesimo giorno, sul diamante di Saronno, invece, la squadra di casa dell’Inox Team, sconfitta dalle russe del Caroussel ma già certe del passaggio in finale, se la vedrà con l’Olympia Haarlem per la vittoria della Coppa delle Coppe.

RISULTATI ITALIANE venerdì 20 agosto

Premiere Cup

Apollo Bratislava (SVK) – MKF Bollate 1-2

ROEF! (NED) – MKF Bollate 3-2 (in 10 inning, ripresa del match sospeso per maltempo il 16/08)

Barracudas Zurich (SUI) – Poderi dal Nespoli Forlì 4-14 (in 4 inning)

MKF Bollate – Joudrs Praha (CZE) 7-0 (in 5 inning)

Coppa delle Coppe

Inox Team Saronno – Carrousel (RUS) 3-8

PROGRAMMA ITALIANE sabato 21 agosto

Finale Premiere Cup

h. 15:00 – MKF Bollate – Poderi dal Nespoli Forlì

Finale Coppa delle Coppe

h. 20:00 – Inox Team Saronno – Olympia Haarlem (NED)

