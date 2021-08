(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 In Premiere Cup l’MKF Bollate vince il derby contro il Poderi dal Nespoli Forlì (7-0 in 6 inning) e vede ad un passo la finale, mentre le romagnole sono ancora in corsa grazie al successo contro Les Comanches. In Coppa delle Coppe doppio successo dell’Inox Team Saronno, ancora imbattuto, che centra aritmeticamente la finale di sabato da squadra di casa.

RISULTATI ITALIANE giovedì 19 agosto

Premiere Cup

Poderi dal Nespoli Forlì – Les Comanches (FRA) 10-3 (5°)

Poderi dal Nespoli Forlì – MKF Bollate 0-7 (6°)

Coppa delle Coppe

Viladecans (ESP) – Inox Team Saronno 2-8

Inox Team Saronno – Olympia Haarlem (NED) 8-5

PROGRAMMA venerdì 20 agosto

Premiere Cup

H. 10 Apollo Bratislava (SVK) – MKF Bollate

H. 15 ROEF! (NED) – MKF Bollate (ripresa del match sospeso per maltempo il 16/08)

H. 17:30 Barracudas Zurich (SUI) – Poderi dal Nespoli Forlì

H. 20 MKF Bollate – Joudrs Praha (CZE)

Coppa delle Coppe

H. 15 Inox Team Saronno – Carrousel (RUS)

