La finale della 24esima edizione della Coppa Italia, stagione , sarà tra Merano e Varese che si sfideranno domenica sul ghiaccio della MeranArena a partire dalle ore 18:00. La prima giornata della Final Four ha visto la vittoria nel pomeriggio del Varese sul Pergine per 7:4 mentre in serata i padroni di casa hanno superato alla distanza per 5:1 la ValpEagle.

Quasi 1500 spettatori per la seconda semifinale di Coppa Italia, che vede nelle file del Merano l’esordio dell’ultimo acquisto Terzago, schierato con la maglia numero 20. Assente Max Ansoldi, riveste il ruolo di allenatore-giocatore Lars Pontus Morén, esattamente come accade sull’altro pancone con Alex Silva.

Nel primo tempo piemontesi avanti con Petrov

Dopo le prime fasi di studio, il Merano si spinge subito in avanti con uno schema ben definito: alcuni tiri dalla blu per cercare la deviazione vincente od il rimbalzo. Lo Presti costruisce l’azione più bella dei primi minuti. La ValpEagle, però, regge bene il ghiaccio ben supportato da Simone Armand Pilon. Il primo powerplay esalta il gioco meranese ma il risultato non cambia. Al 13’ però arriva la prima svolta dell’incontro: Borgatello e Kobler si accomodano in panca puniti. Passano appena 19 secondi in doppia superiorità e gli ospiti vanno in vantaggio con una rete di prima intenzione di Aleksandr Petrov. Sul proseguo della superiorità i piemontesi sfiorano il raddoppio. Quando si torna in parità numerica, il Merano cerca di recuperare lo svantaggio ma le giocate di Nardi e Mitterer non sortiscono effetto.

Nella frazione centrale il Merano ribalta il risultato

Nel secondo tempo ancora gli ospiti pericolosi con Tragust che ferma in due tempi. Con il passare dei minuti i padroni di casa iniziano a mettere velocità al loro gioco che manda in confusione la retroguardia dei torresi ma gran lavoro dell’estremo Simone Armand Pillon che salva il risultato. La gara decolla letteralmente. De Biasio sfiora il montante mentre il Merano inizia ad accelerare ed il goal è una logica conseguenza con Carpino che porta al pareggio i padroni di casa. Al 32’ ghiotta occasione per le Aquile di casa: la ValpEagle serra i ranghi e cerca di far passare la sfuriata dei bianconeri che giocano 120 secondi in doppia inferiorità e non subiscono reti. La manovra avvolgente del Merano continua anche se i piemontesi costruiscono l’azione più pericolosa del tempo ma Tragust blocca. Al 36’ gli sforzi del Merano vengono premiati da Nardi, che ben smarcato, realizza una bella rete che vale il vantaggio bianconero. Nel finale powerplay torrese ma il risultato non cambia fino al secondo intervallo.

Nel terzo tempo i padroni di casa consolidano il vantaggio e staccano il biglietto per la finale di Coppa Italia.

A segnare il gol più importante di serata ci pensa il solito Manuel Lo Presti, che dopo 22 secondi trova l’importantissimo punto del 3 a 1. La ValpEagle ci prova, ma senza costrutto contro un Merano che fa valere la sua maggior forza fisica. Una penalità fischiata a Payra al 46.47 mette i padroni di casa in power play, e dopo 68 secondi Luca Ansoldi cala il poker insaccando un 4 a 1 che sa tanto di sentenza. La reazione dei piemontesi è più di nervi che di lucidità, e gli altoatesini possono controllare con facilità il loro triplice vantaggio. La definitiva parola fine sul match la mette l’eterno Ingemar Gruber, che al 57.35 firma il punto del definitivo 5 a 1. Comunque applausi per una coraggiosa ValpEagle, ma la finale di Coppa Italia se la va a giocare il Merano. Appuntamento alle 18.00 per la supersfida contro il Varese, un match dal pronostico vietato con in pista due squadre ricchissime di talento.

