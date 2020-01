Il match tra Varese e Pergine inizia come si potrebbe aspettare, coi gialloneri che spingono a spron battuto ma si scontrano su un ottimo Quagliato che non lascia passare nulla dalle sue parti. Col passare dei minuti inizia a salire l’indisciplina, e sono i varesini i più colpiti con una penalità a Ilic (pareggiata poco dopo dai 2’ rifilati a Hood) e a Tedesco. Proprio col cannoniere varesino in panca puniti il Pergine passa, trovando all’11.16 il gol con Valorz, bravo a sfruttare un errore della difesa e insaccare in velocità. Il Varese subisce il colpo e rischia di incassare ancora ma una congeniale azione in inferiorità permette all’esperto Marcello Borghi di pareggiare i conti al 13.12. Qualche istante dopo i gialloneri hanno anche il primo power play pieno della partita, ma Quagliato è super in ogni occasione nella quale viene chiamato in causa. Il Pergine si dimostra solidissimo e guidato da un ottimo sistema di gioco, e a 45 secondi dalla sirena trova il vantaggio: contropiede fulmineo gestito da Foltin che trova il passaggio vincente per uno scatenato Valorz che firma la doppietta al 19.15. 2 a 1 per i trentini alla prima pausa.

Pergine ancora avanti nel secondo tempo

In apertura di seconda frazione il Pergine ha una doppia superiorità numerica e la sfrutta benissimo trovando il tris con Hood, che segna con un missile sotto l’incrocio. Il gol mette ancora più all’angolo i varesini, esaltando al contempo i trentini che sfiorano il poker in diverse occasioni. Quasi dal nulla però i Mastini trovano l’azione che li riporta in gara con Perna, che al 26.35 insacca il 2 a 3, ma appena 58 secondi dopo Tura sbaglia il rinvio e ne approfitta Foltin che insacca la gabbia sguarnita riportando il Pergine avanti di due. Poco prima di metà frazione due falli consecutivi costano ai trentini una doppia inferiorità, concretizzata esattamente a metà partita dalla botta di Schina che fa 3 a 4. Il match rimane indecifrabile e ricco di errori, con Tedesco prima e Hood poi che lasciano la loro squadra con un giocatore in meno, ma il punteggio non si muove più in un finale di tempo relativamente povero di emozioni.

Capolavoro Varese nel terzo periodo: la formazione di coach Da Rin rifila agli avversari un parziale di 4:0 che vale il biglietto per la finale di domenica.

Il terzo periodo merita un capitolo a parte nella storia di questa partita. Dopo due drittel con tanti errori e imprecisioni, il Varese scende in pista in maniera diversa, cambiando alcuni dettagli nel suo line-up, e a parte qualche minuto iniziale di collaudo schiaccia senza possibilità di risposta il Pergine. Al 46.25 Ilic trova una sassata da lontano, disco che schizza sulla traversa e poi in porta per il gol del pareggio, e già al 48,21 la scena si ripete con Re a trovare il gol dalla distanza. Per la prima volta i lombardi sono in vantaggio, e il Pergine sembra essere sofferente dal punto di vista della grinta e delle energie dopo due tempi giocati a manetta. A metà frazione Tura compie uno straordinario intervento col gambale su Lombardi, e al 52.13 la gara sostanzialmente finisce: splendida azione personale di Vanetti, che parte da metà pista, non viene chiuso dalla difesa e insacca il 6 a 4. Coach Rich chiama il timeout per provare a spronare i suoi, ma i Mastini non concedono nulla e, 31 secondi dopo l’uscita di Quagliato, Marcello Borghi insacca la gabbia vuota per il definitivo 7 a 4. Varese che dunque va in finale di Coppa Italia, per il Pergine quarta semifinale consecutiva che termina con una sconfitta.