(AGENPARL) – lun 18 aprile 2022 COPPA DEL MONDO DI FIORETTO A BELGRADOITALIA SHOW ANCHE A SQUADRE: TRIONFO AZZURRO NELLA GARA MASCHILE, 3° POSTO PER IL TEAM FEMMINILE2022

BELGRADO – Implacabile, insaziabile, ancora vincente. Il fioretto azzurro fa il pieno di medaglie a Belgrado, in una tappa di Coppa del Mondo che s’iscrive di diritto tra l’elenco delle più ricche per la scherma italiana: dopo i tre podi arrivati nelle gare individuali di ieri, infatti, la “pasquetta” sulle pedane serbe dedicata alle prove a squadre ha regalato il trionfo dei fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, e il terzo posto del team femminile composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto.

Un’altra giornata memorabile, dunque, per il gruppo guidato dal CT Stefano Cerioni: il millennial Tommaso Marini, fresco vincitore dell’individuale di Pasqua (dopo il derby azzurro di finale contro Giorgio Avola), si è ritrovato per la seconda volta in ventiquattr’ore sul gradino più alto del podio, stavolta scortato dai più esperti compagni Daniele Garozzo e Alessio Foconi e dall’altra new entry degli ultimi mesi Guillaume Bianchi. Un poker d’assi che non tradisce, che marcia forte e senz’alcuna intenzione di fermarsi in un percorso a squadre che già parla da sé: vittoria nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo a Parigi, terzo posto nella successiva tappa del Cairo, oggi di nuovo davanti a tutti in una Belgrado sempre più colorata d’azzurro.

È stata eccezionale la prestazione dell’Italia del fioretto maschile, guidata in panchina dal Commissario tecnico Cerioni e dal maestro Fabio Galli: in apertura di giornata il successo per 45-25 su Singapore, poi con lo stesso punteggio la vittoria sull’Egitto che è valsa un posto tra le “magnifiche quattro”, e in semifinale un altro match dominato dall’alba al tramonto contro la Francia, sconfitta 45-29. In finale il quartetto Garozzo-Foconi-Marini-Bianchi ha incontrato la Polonia, tracciando ben presto un solco invalicabile per gli avversari. Un gap che cresceva di frazione in frazione, fino all’epilogo, eloquente: 45-27, e note dell’Inno di Mameli che risuonano ancora per i fiorettisti azzurri.

Sorride anche il fioretto femminile italiano che si conferma sul podio a squadre per la terza volta in quattro gare stagionali (con una vittoria). Il team Volpi-Errigo-Cipressa-Favaretto ha chiuso al terzo posto, superando prima la Romania per 45-24 e poi la Korea con il punteggio di 45-22, fermandosi solo in semifinale contro la Francia che l’ha spuntata all’ultima stoccata, 45-44, dopo un assalto che era stato a lungo condotto dalle ragazze guidate in panchina dal CT Cerioni e dalla maestra Giovanna Trillini. Un rimpianto che non ha però scoraggiato le azzurre, brave a tornare in pedana determinate e a prendersi il terzo posto grazie al netto 45-15 rifilato al Giappone nella sfida per il bronzo.

È così che va in archivio la tappa della Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado, che ha portato il Tricolore cinque volte sul podio in due giorni (ieri il già citato uno-due individuale Marini-Avola, cui si aggiunge il terzo posto nella prova femminile di Martina Batini, prima della consacrazione delle squadre di oggi con il trionfo maschile e il terzo posto femminile) e dato al Responsabile d’arma nuove importanti indicazioni in vista degli appuntamenti clou della stagione. Prossime tappe già in vista: dal 29 aprile al 1° maggio fiorettisti a Plovdiv e fiorettiste a Tauber. Per continuare a trasformare le indicazioni in certezze. E per proseguire sulla strada tracciata.

COPPA DEL MONDO FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Belgrado (Serbia), 18 aprile 2022

Finale ½

ITALIA b. Polonia 45-27

Finale ¾

Francia b. Hong Kong 45-38

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-29

Polonia b. Hong Kong 45-32

Quarti di finale

ITALIA b. Egitto 45-25

Tabellone da 16

ITALIA b. Singapore 45-25

Classifica (28): 1. ITALIA, 2. Polonia, 3. Francia, 4. Hong Kong

ITALIA: Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi

COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – Belgrado (Serbia), 18 aprile 2022

Finale ½

Francia b. Germania 45-30

Finale ¾

ITALIA b. Giappone 45-35

Semifinali

Francia b. ITALIA 45-44

Germania b. Giappone

Quarti di finale

ITALIA b. Korea 45-22

Tabellone da 16

ITALIA b. Romania 45-24

Classifica (20): 1. Francia, 2. Germania, 3. ITALIA, 4. Giappone

ITALIA: Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto

🔊 Listen to this