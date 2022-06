(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 La pioggia interrompe nuovamente il programma della Coppa Campioni di baseball. Il San Marino, dopo la sospensione per maltempo contro Rotterdam, supera gli Ostrava Arrows per 4-0 dopo 7 riprese giocate. Sospesa al terzo inning la partita del Parma Clima, in vantaggio per 2-0 contro Heidenheim.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/vittoria-per-san-marino-ma-la-pioggia-prevale-ancora-a-bonn)

I risultati di mercoledì 8 giugno:

Gr. A: Draci Brno – L&D Amsterdam 0-9 (5 inning); Voith Heidenheim – Parmaclima0-2 (sospesa al terzo).

Gr. B: Ostrava Arrows – San Marino 0-4 (7 inning)

[Il calendario eliminatorio](https://www.wbsceurope.org/en/events/2022-european-baseball-champions-cup/calendars?round=1478&team=Team&date=)

🔊 Listen to this