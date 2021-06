(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Copasir Adolfo Urso. Non è mai stata una questione tra persone o tra partiti, ma di rispetto del ruolo di controllo affidato in democrazia e per legge all’opposizione, come detto in queste settimane in ben 5 conferenze da decine di costituzionalisti, giuristi, politici.” Lo dichiara in una nota Elio Vito, deputato di Forza Italia.

