(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Roma, 3 Novembre 2021

COP26 – Marsiglia: slogan ‘Carbon Free’ sempre più circondato da confusione ed enorme incertezza.

“Chiusa la prima parte dei lavori del COP26 a Glasgow oggi, su indicazione dell’India, si ipotizza una nuova scadenza al 2070” sono queste le parole del presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia sul finire del Vertice di Glasgow COP26.

Continua Marsiglia “Ancora questa ‘ipotetica transizione’ ed il coniato slogan – Carbon Free – è sempre più circondato da confusione ed enorme incertezza. Con l’Europa, nonostante le diatribe interne, disaccordi, malumori tra i paesi membri, ancora una volta ci dimostriamo primi della classe e bravi alunni nell’osservare e contribuire a mettere in atto una nuova fase dell’Energia. Il problema non è l’Italia e non è l’Europa, il grande dialogo sulla Transizione di questo secolo e dei decenni futuri è da affrontare con quella parte di Mondo dove oggi, l’economia e l’industria primaria è ancora allo stato iniziale” conclude la nota.

