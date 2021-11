(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Cop26: Labriola (Fi), occasione persa, nessun accordo storico, solo compromesso al ribasso

“La Cop 26 è stata un’occasione persa, un accordo che doveva essere storico è in realtà purtroppo solo un compromesso al ribasso. Sicuramente passi in avanti c’è ne sono stati, ma l’accordo lascia un po’ l’amaro in bocca come se realmente non si sia capito il pericolo concreto verso cui tutti stiamo andando, una catastrofe senza precedenti. La scelta di alcuni paesi di rifugiarsi sull’Aventino non fa bene a nessuno. Ma al di là dei singoli impegni annacquati, come quello di far terminare lo sfruttamento delle foreste nel 2030, denotano la miopia di chi non vuol vedere che si è vicini al punto di non ritorno e 9 anni potrebbero essere veramente troppi. Auspichiamo che quel poco raggiunto diventi presto realtà, confidando che presto la scienza ci possa dare le tecnologie necessarie per compiere il cambio di passo necessario per salvare il Paese. Aspettiamo che il Ministro Cingolani venga a riferire in Aula per illustrare i termini dell’accordo e capire come vincere questa sfida anche alla luce delle risorse del Pnrr”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

