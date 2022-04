(AGENPARL) – sab 23 aprile 2022 Alle Redazioni

Pieve Torina, 23/04/2022

CONFERENZA STAMPA

Insufficiente l’ipotesi d’incremento del costo parametrico

per i cittadini dell’area sisma

Domenica 24 aprile, ore 11

PIEVE TORINA

Piazza Santa Maria Assunta

È indetta per domani, domenica 24 aprile, alle ore 11, presso la Piazza Santa Maria Assunta di Pieve Torina, una conferenza stampa cui parteciperanno diversi sindaci per esporre una posizione unitaria in merito all’ipotesi d’incremento del costo parametrico per i cittadini dell’area sisma.

L’urgenza della convocazione è giustificata dall’enorme posta in gioco che, se non opportunamente affrontata e risolta, bloccherà inevitabilmente la ricostruzione.

Tutte le testate giornalistiche sono invitate a partecipare.

Interverranno:

· Alessandro Gentilucci, Sindaco di Pieve Torina

· Sauro Scaficchia, Sindaco di Fiastra

· Gian Luigi Spiganti Maurizi, Sindaco di Visso

· Emiliano Nardi, Sindaco di Serravalle del Chienti

· Silvia Bernardini, Sindaco di Ussita

· Cristina Gentili, Sindaco di Bolognola

· Matteo Pompei, Sindaco di Monte San Martino

· Michele Franchi, Sindaco di Arquata del Tronto

· Giuseppe Amici, Sindaco di Palmiano

· Luigi Nazzareno Bartocci, Sindaco di Esanatoglia

· Vincenzo Felicioli, Sindaco di Fluminata

· Patrizio Leonelli, Sindaco di Castel Raimondo

· Luca Piergentili, Sindaco di Sarnano

Altri Sindaci sono stati invitati ad intervenire.

🔊 Listen to this