(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Mirano, 17 dicembre 2021

Convocazione del Consiglio Comunale di Mirano in videoconferenza il 23/12

Il Consiglio Comunale di Mirano è stato convocato giovedì 23 dicembre 2021 – alle ore 19.30 in seduta pubblica-sessione ordinaria mediante videoconferenza in streaming sul canale Youtube comunale (https://www.youtube.com/channel/UCr5V_lRniW1nGBjfrOXUiAg) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– Comunicazioni della sindaca e della presidente del Consiglio Comunale;

– Presa d’atto dei verbali della seduta del 19 novembre 2021;

– Mozione presentata dai consiglieri Marco Lazzarini e Antonio Milan – prot. n. 61729 del 16122021 – relativa alla tutela dell’incolumità pubblica in due incroci di Campocroce: intersezione di via Barbato con via Braguolo e innesto di via Canaceo con via don Orione;

– Presa d’atto che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni e conseguente approvazione variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 50 comma 4 lett. “g” della l.r. 61/85 e s.m.i. e dell’art. 48 della l.r. 11/2004 e s.m.i. per la realizzazione della nuova pista ciclabile lungo la strada provinciale sp n. 26 – via Scaltenigo adottata con dcc n. 58 del 30/09/2021;

– Approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima del Comune di Mirano.

Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano

Area 1 – Multisportello e URP

Piazza Martiri, 1 | 30035 – Mirano (Ve)

🔊 Listen to this