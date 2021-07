(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 CITTA’ DI ASTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali, il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria per il giorno di:

MARTEDI’ 27 LUGLIO 2021 alle ore 19.30

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali, qualora la trattazione delle pratiche non si esaurisca nella prima seduta, i lavori continueranno nel giorno di:

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021 alle ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO

SEDUTA PUBBLICA

Interrogazioni e interpellanze

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Comunicazioni del Sindaco

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio luglio 2021 – luglio 2024 e determinazione del relativo compenso (art. 16 comma 25 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e art. 241 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.) I.E. (referente: Assessore Berzano).

Bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati verifica degli equilibri – Variazione al Documento Unico di Programmazione e al Piano triennale investimenti ed opere pubbliche 2021/2023. I.E. (referente: Assessore Berzano).

Cofinanziamento di interventi di mobilità ciclistica pendolare (DGR 5-2517 del 11/12/2020 e DGR 26-2854 del 05/02/2021). Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Asti e Comune di Asti. I.E. (referente: Assessore Berzano).

Variante parziale 36 al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi del comma 5 articolo 17 L.R. 56/1977 – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed approvazione definitiva. (referente: Assessore Coppo).

Variante parziale 37 al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. 56/1977 – Adozione progetto preliminare. (referente: Assessore Coppo).

Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in merito alla Legge Regionale del Piemonte sulla ludopatia.

In considerazione della necessità di effettuare una votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, la seduta si svolgerà ESCLUSIVAMENTE in presenza fisica, nel rispetto delle disposizioni dettate ai fini del contenimento del rischio di contagio e dello specifico protocollo, che sarà successivamente trasmesso.

I componenti del Consiglio comunale che intendano partecipare alla seduta dovranno indossare una mascherina FFP2.

Asti, 21 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio comunale

Walter Rizzo

