(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 [Frontespizio.jpg]

Portavoce DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Si comunica che ai sensi dell’art. 48 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 10 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare “I. Perricci” del Palazzo di Città, in sessione straordinaria ed urgente il giorno 30 giugno 2021 alle ore 16,30, ed in seconda convocazione il giorno 2 luglio alle ore 17,00, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell’art. 10 dello Statuto Comunale, per l’esame dei seguenti argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

3. Approvazione delle tariffe definitive della TARI 2021 a seguito della validazione del PEF da parte dell’Ente Territoriale competente;

4. Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale di Soggiorno.

