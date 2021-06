(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 UFFICIO STAMPA

Nel corso di un’articolata indagine internazionale denominata “SAN MARCO”,

durata tre anni e coordinata da EUROPOL, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e

della Compagnia di Venezia, unitamente ai colleghi della Polizia Francese,

Austriaca, Estone e Finlandese, hanno individuato gli autori della tentata rapina a

mano armata di una gioielleria sita nella piazza San Marco di Venezia avvenuta il

diversivo (una venne collocata sotto la torre campanaria) tanto da far pensare ad

un attentato terroristico.

Quest’ultimi fanno parte di una banda estone dedita alle rapine in gioiellerie di

lusso in Europa per un bottino di oltre un milione di euro. Sono stati 8 gli arresti

eseguiti in Austria, Estonia e Finlandia, di cui 5 su Mandato d’arresto europeo.

Ulteriori particolari verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si

terrà presso il Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, in Campo San

