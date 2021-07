(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 18 luglio 2021

Convocato, in presenza, per martedì 20 luglio 2021 il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 20 luglio 2021.

La seduta, fissata per le 17,30, si svolgerà in presenza nella Sala Consiliare al secondo piano del Palazzo CIvico di via Roma

Prima dell’inizio dei lavori, a partire dalle 17, verranno trattate le interrogazioni riportate nell’avviso di convocazione nel quale sono indicati anche gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno possono essere visualizzati sul sito istituzionale al link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/consiglio_convocazioni

